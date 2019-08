SIRANTOINE, Pierrette Blais



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 27 juin 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Pierrette Blais, épouse de feu monsieur Maurice Sirantoine, fille de feu madame Rose-Alma Piché et de feu monsieur Pamphile Blais. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Marie Martine (Réjean Tremblay), son fils Pierre (Chantale Fontaine); ses deux petits-fils : Eric et Kevin Sirantoine ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre outre ses parents, son époux, son petit frère et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h.. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles-de-Borromée. La famille remercie très sincèrement le personnel soignant du Centre d'hébergement Sacré-Coeur, pour la qualité des soins prodigués avec amour et professionnalisme, ainsi que les bénévoles, qui entourent les résidents d'une grande joie et de respect, spécialement sa dame de compagnie madame Christine Rusk. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web :www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.