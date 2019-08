TURGEON, Thérèse



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 7 août 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Thérèse Turgeon, épouse de feu monsieur Michel Gamache, fille de feu monsieur Honoré Turgeon et de feu madame Régina Rancourt. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Claude Mathieu; ses frères et soeurs: feu Pauline (feu Édouard Otis), feu Raymond (Thérèse Gonthier), feu Gabrielle (feu Rodolphe Bourget), Jeannine (feu Lorenzo Doyon), feu Michel (feu Monique Couture), Jean-Louis (Rachel Journault) et Denis (Suzanne Guay); les enfants de monsieur Gamache : Marielle (Christian Hudon), Martin, Reno et Dominic (Andrée) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des différents centres hospitaliers pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La famille vous accueillera à laà compter de 9h30.L'inhumation aura lieu au cimetière Mont-Marie Lévis à une date ultérieure.