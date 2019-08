CÔTÉ, Huguette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 juin 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Huguette Côté, épouse de feu monsieur Jean-Paul Forget, fille de feu Gilberte Hamelin et de feu Roméo Côté. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auà compter de 12h.. Elle laisse dans le deuil ses fils: Michel (Marie-Josée Laverdière) et Marc (Kevin Donlin); ses petits-enfants: Simon Forget (Audrey Charbonneau Laroche), Alexis et Mathilde Laverdière; ses arrière-petits-enfants: Liam et Charlie Forget; sa sœur Cécile (feu Marcel Papillon); son frère Michel (Lucille Fontaine); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Forget: André (Ann-Louise Michaud), Jacques (feu Thérèse Richer) et feu Denise (feu Jean-Guy Belisle) ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin Saint-Louis, Québec, tél. : 418 687-6084, www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.