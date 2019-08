LAJOIE, Jeannine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 11 août 2019, à l'âge de 81 ans 8 mois, est décédée dame Jeannine Lajoie, conjointe de feu monsieur Paul-Emile Tremblay. Née à St-Pascal de Kamouraska, le 25 janvier 1938, elle était la fille de feu dame Rose-Anna Ouellet et de feu monsieur Adélard Lajoie. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h.. Les cendres seront par la suite déposées au columbarium de la Seigneurie. Madame Lajoie laisse dans le deuil ses sœurs: Madeleine (feu Raoul Bernier), Nicole (feu Albert Gagnon); sa belle-sœur Raymonde Cyr (feu Lucien); ses cousines: Gisèle Moisan (feu Georges H. Gauthier), Louisette Garneau (feu Roger Moisan) ainsi que plusieurs neveux, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de Aurèle, Roméo (Gertrude Gagné), Gilberte (Téléphone Chassé) et Charles-Henri tous décédés. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée, la qualité des soins prodigués et leur approche chaleureuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Enfant-Jésus (soins palliatifs), Site : www.fondationduchuq.org Téléphone : (418) 525-4385 Les Funérailles sont sous la direction de :