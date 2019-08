MARINEAU, André



À Québec, le 13 août 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur André Marineau, fils de feu Yvette Binet et de feu Albert Marineau, époux de feu dame Lise Parent. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 23 août 2019 de 18h à 19h.Il laisse dans le deuil sa sœur Louise (feu Arthur O'Connor), ses nièces Ann O'Connor (Pierre Fortin) et Ellen O'Connor (Christian Lebel), son neveu Pierre Parent (Manon Métayer), ses petites-nièces Émilie et Juliette Fortin ainsi que plusieurs autres nièces, neveux, petites-nièces, petits-neveux, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8 , tél.: 418-682-6387.