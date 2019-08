LAMONTAGNE, Lise Guimont



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 16 août 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Lise Guimont, épouse de monsieur Serge Lamontagne. Elle était la fille de feu dame Alphéda Brousseau et de feu monsieur Victorien Guimont. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Serge, ses enfants: Christian-Stéphane, Marco et Martin; ses petits- enfants: Laurie et Vincent ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bur. 104, Montréal (Québec), H1N 1C1, Tél. : 1 800 295-8111.