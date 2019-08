GIGUÈRE, Antonin



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 16 juillet 2019, à l'âge de 76 ans et 10 mois, est décédé monsieur Antonin Giguère, époux de feu madame Mariette Verreault, fils de feu madame Marie-Jeanne Lachance et de feu monsieur Wilbrod Giguère. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h.. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles, Mausolée Catherine-de-St- Augustin à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil: ses fils Yvan (Sylvie Demers), Roberto (Marilyne Derosby), Enrico; ses petits-enfants: Louis-Philippe, Marie-Jeanne, Maxime et Éléna; il était le frère et beau-frère de: feu Vianney (Laurette Duchesne), feu Lorraine (feu Yvon Guérin), feu Rock-Yvon (feu Rose-Aimée Dupont) feu Pascal (Diane Ouellet), Candide (Denis Paradis); de la famille Verreault: Pauline (feu Léopold Paradis), feu Rosaire, feu Lucien (Pierrette Duclos), Réjeanne (feu Michel Poulin), feu Normand, Murielle Boivin; neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s Il sera aussi regretté par Sébastien Corriveau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, QC Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.