DUBÉ, Colette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 31 juillet 2019, à l'âge de 64 ans, est décédée dame Colette Dubé épouse de monsieur Donald Savard. Née à Mont-Carmel, Kamouraska, le 3 mars 1955, elle était la fille de feu dame Annette D'Anjou et de feu monsieur René Dubé. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux Donald, madame Dubé laisse dans le deuil son fils Michaël Savard; son frère Guy; sa sœur Jacqueline (Paul-André Gauvin); de la famille Savard; sa belle-mère Rose-Hélène Tremblay (feu Gaston); sa belle-sœur France (Luc Gravel); son beau-frère Patrice (Martine Boies) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins intensifs et palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443 Les Funérailles sont sous la direction de :