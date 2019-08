MILLER, Jean Paul



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 31 juillet 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Jean Paul Miller, époux de madame Suzanne Fortin, fils de feu madame Lauretta Fortier et de feu monsieur Alfred Miller. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles Anne et France; ses frères et sœurs: Pierrette (feu Roméo Shields), feu Louisette (Maurice Arsenault), feu Noël (Jacqueline Tanguay) et Lorraine (feu Roger Dumont); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jude (Louisette Gagnon), feu Marcel (Jeannine Voyer), Micheline (feu Réjean Cassista), Andrée (Yvon Hébert), Danièle (Richard Thibeault) et France (feu Yvon Royer, Daniel Groulx). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St- Charles après la liturgie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC Téléphone: 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org Des formulaires seront disponibles sur place.