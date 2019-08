DOYON, Marie-Hélène



Au CHSLD Armand-Lavergne, le 2 août 2019, à l'âge de 38 ans, est décédée dame Marie-Hélène Doyon, fille de feu Suzanne Genest et de Jean-Pierre Doyon. Elle demeurait à Montréal.La famille vous accueillera à l'église 1 heure et demie avant la cérémonie, soit à partir de 9h30. Elle laisse dans le deuil, outre son père Jean-Pierre Doyon (Liliane Côté), son frère Jean-François, ses sœurs Caroline et Jacinthe (Patrice Bertailles), ses neveux et nièces : Élisabeth, Zachary, Rosalie et Thomas; ainsi que plusieurs amis(es), oncles, tantes, cousins et cousines. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Armand-Lavergne pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHSLD Armand-Lavergne, 3500, rue du Chapleau, Montréal QC, H2K 4N3, tél. : 514 527-8921. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.