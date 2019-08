VÉZINA, Claude



À l'Hôpital Chauveau, le 16 août 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Claude Vézina, fils de M. Roger Vézina et de dame Liliane Duplain, époux de dame Dominique Ouimet. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.etde là au cimetière de Boischatel. Il laisse dans le deuil outre son épouse et ses parents; son fils Kevin (Isabelle Robichaud), ses petits-fils : Mathis et William ; sa fille Andrée (Étienne Carrier), ses petites-filles : Zoé et Raphaëlle ; ses frères et sœurs : Pierre (Hélène Lac), André, René (Johanne Léger), Liliane (Réjean Breton), Roger (Anne Duguay) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ouimet : Martin (Thérèse Paré), Annie (Fred Mercier), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant en oncologie de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, Tél. 418 683-8666