GAGNON, Jacques



Entouré de l'amour des siens, s'est éteint notre papa d'amour, Jacques Gagnon, le 16 août 2019, à l'âge de 79 ans, au CHSLD L'Oasis de Lévis. Il était natif de Saint-Nérée-de-Bellechasse et il était le fils de feu Odilon Gagnon et de feu Irène Côté. Il demeurait à Saint-Charles-de- Bellechasse.Il laisse dans le deuil son épouse bien aimée Céline Bolduc et ses enfants chéris: Nathalie (Louis Carrier), Francis et ses jumelles Mariève (Philippe Carrier) et Marianne (André Breton). Il laisse aussi un grand vide dans la vie de ses petits-enfants adorés: Rose-Émilie (Sébastien Ouellet) & Corinne (Raphaël Blackburn) Carrier, Eloïse & Alicia (Danick Coulombe) Gagnon, Émile, Hubert & Laurent Carrier, Charles-André, Louis- Félix, Xavier-Thomas & Nelly Breton, sa petite dernière. Pour la famille des Gagnon, il était le frère de: Marcel (Louise Anna), feu Rosaire, feu Jean (Pauline Turcotte), Sauveur (Émilienne Bouchard), feu André (Rachel Roy), Jacqueline (Ron Perry), Claude (Gemma), feu Solange (Denis Boutin), feu Denis (Marielle Charron), Denise (Pierre St-Jean), Cécile (feu Robert Bilodeau), Bibiane, Françoise (Wesley White), feu Laurent, Germain, Éric (Catherine Fontaine) et Lucille (Jean- François Haineault). Dans la famille des Bolduc, il était le beau-frère de: Thérèse (feu Ulysse Langlois), Raymond (Pauline Belley), feu Réjeanne (Raymond Asselin), feu Maurice, Lorraine (feu Claude Ruelland), feu Antoine (Rita Poirier), feu Fernand et Jeannine (feu Claude Bouffard). Il laisse également en deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier sincèrement tout le personnel soignant que nous avons croisé depuis le mois d'avril tant aux soins intensifs qu'au 8e étage de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, au CHSLD St- Joseph de Lévis ainsi qu'au CHSLD L'Oasis à Paul-Gilbert. La famille vous accueillera vendredi le 23 août 2019 de 19h à 21h auetla famille recevra également les condoléancesde 9h00 à 9h55,L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de La Durantaye sous la direction de laToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8. Téléphone 418-682-6837. Des formulaires seront disponibles à la salle et à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la