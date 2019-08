NORMAND, Madeleine Scott



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 14 août 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Madeleine Scott Normand, diététiste et avocate, elle a enseigné plusieurs années à la faculté de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Elle était l'épouse de monsieur Robert Normand et fille de feu monsieur René Scott et de feu madame Amabilis Lebourdais. Elle demeurait à Lévis, autrefois de Sainte-Foy, native des Îles de la Madeleine. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois enfants: Éric (Andréanne Dubé), Yves (Julie Malo) et Geneviève (Gordon Macdonald); ses cinq petits- enfants: Gabrielle, William et David Macdonald, Louis et Charles Normand; son frère et ses soeurs: Thérèse (feu Jacques Pagé ), Lise et feu Louis-René; sa belle-soeur et son beau-frère: Thérèse Normand (Réal Beaudoin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec (13e étage) ainsi que l'équipe médicale pour leur dévouement, gentillesse et générosité. La famille vous accueillera aule vendredi 23 août de 19h à 21h30 et le samedi 24 août à compter de 11h30.