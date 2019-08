PAGÉ, Alexandrine Mercier



Au CHSLD Vigi St-Augustin-de-Desmaures, le 21 juillet 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé madame Alexandrine Mercier, épouse de monsieur feu Léo-Paul Pagé, fille de feu madame Albertine Caouette et de feu monsieur Arthur Mercier. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles a une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants : France (Marc Fournier), Marc (Francine Girard); ses petits-enfants : Guillaume (Annie Lessard), feu Maxime, Melissa, Sara, Laurie ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Vigi St-Augustin pour les bons soins et l'attention prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau # 261, Québec, Québec, Site web : www.coeuretavc.ca et Association des bénévoles du CHSLD Vigi St-Augustin Inc. 4954, rue Clément-Lockwell, St-Augustin-de-Desmaures, Québec, Téléphone : 418 871-1232 . Des formulaires seront disponibles sur place.