HÉLIE, Philippe



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 15 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Philippe Hélie, époux de dame Hélène Dion. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 9h30, donc une heure et demie avant la cérémonie. Il laisse dans le deuil ses enfants: Odile (Sylvain Verreault) et Isabelle et ses petits-enfants: Michaël Pelletier, Evelyne Germain (Benoit Cloutier Marcotte) et Guillaume Germain (Megan Sauvé- Gosselin). Il était le frère de feu Normand, feu Yvon, Julien (feu Gaétane Croteau), Bruno (Marie-Rose Beaudet) et feu Robert Hélie. Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise ainsi que celui du Manoir St-Amand pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.