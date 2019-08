BÉDARD, Aline Richard



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 20 juillet 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Aline Richard, épouse de feu monsieur Robert Bédard. Elle était la fille de feu Octave Richard et de feu Evelyne Coulombe. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Michel Lachance), Claude (Nicole Lachance), Michèle (Pierre-Claude Langevin), feu Yves (Madeleine Renaud), Pierre (France Beauséjour); ses petits-enfants : Élise, Anne-Marie, Isabelle, Valérie, Laurie, Élisabeth, Éric et Cynthia leur conjoint (e) et ses 7 arrière-petits-enfants; ses soeurs: Thérèse (Jean-Marc Morin), Jeannine, Denise, Pauline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard; Marcel, Gérard (Déa Pelletier), Lauraine Boulay, Jean-Guy (Claire Lemay), Louise Lemay, Hélène et Nicole. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs; Arthur (Rolande Tardif), Suzanne (Eugène Simoneau -Joseph côté), Raymond, Gabriel (Lucille Vallière), Robert (Jeannine Laprise), Paul-André, Clément, Jean-Marie Gagnon, Lucien Labrie, Gaston Cloutier, Yvonne Laverdière, Madeleine Bédard, Claude Bédard et Alphonse Bédard. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs du 3ième Notre-Dame. La famille vous accueillera à la maison funéraireVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ dédié aux fonds soins palliatifs, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8.