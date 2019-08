LECLERC, Suzanne Hardy



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 18 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Suzanne Hardy, épouse de monsieur Enard Leclerc. Elle demeurait à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances au funérarium, à partir de 10h.et de là, au cimetière paroissial. Madame Hardy laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Linda, Viviane, Ghislain et Stéphane; ses petits-enfants: Kevin et Jordane; Joanie et Damien; Maxime, Geneviève et Jérémie; Déreck; sa soeur Réjeanne, ses frères Marius et Michel; sa belle-soeur Liette Leclerc ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s.