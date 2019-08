BOURGAULT, Annette



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 31 juillet 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Annette Bourgault, fille de feu dame Simone Gauvin et de feu monsieur Auguste Bourgault. Elle demeurait à Québec, autrefois à Saint-Pamphile. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Sonia Blanchet, Carole Blanchet, Claude Blanchet (Isabelle Boivin), Jean-Yves Blanchet (Johanne Rousseau) et Marie-Josée Blanchet (Pierre Roberge), également enfants de feu Hervé Blanchet; ses petits-enfants: Simon, Catherine, David, Elisabeth et François; ses frères et sœurs : Colette, Madeleine, Marielle, Denise, René (Gabrielle Moreau), Denis, Clermont, Danielle (Jocelyn Bois) et Yvan (Patricia Slemin), de nombreux neveux et nièces, ainsi que les membres de la famille Blanchet et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux- frères et belles-sœurs des familles Bourgault et Blanchet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie, QC, G6E 3B4 info@alzheimerchap.qc.ca Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 24 août à compter de 9h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " Bellevue " de Saint-Pamphile.