TREMBLAY, Thérèse Rodrigue



Au CHSLD du centre Saint-Augustin à l'unité J-5000, le 10 août 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Thérèse Rodrigue, épouse de feu monsieur Louis-Charles Tremblay, fille de feu madame Joséphine Veilleux et de feu monsieur Joseph Rodrigue. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. La mise en Crypte se fera au cimetière St- Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claire Tremblay (Jocelyn Giguère), Carl Tremblay (Lucie Béchard); ses petits-enfants: Cynthia Giguère (Pierre Laliberté), Mélissa Giguère (Simon Lavoie), Tommy Tremblay, Nicolas Tremblay, Amélie Tremblay, Isabelle Tremblay; ses arrière-petits-enfants: Alexandre, Léa-Rose, Charles, Anthony, Sophia, Mandy, Amy, Maelly; sa belle-sœur Pierrette Tremblay ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s, dont sa chère amie sœur Aline Pakenham. Elle est allée rejoindre son bien aimé, Charles, son fils Jacques qu'elle aimait tant, ses parents adorés, ses nombreux frères et sœurs, ses beaux-parents ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs et ami(e)s. La famille tient à remercier Docteur Alain Naud et Docteur Pierre Jinchereau ainsi que tout le personnel de Place Alexandra, de l'Hôpital St-François-d'Assise, et du CHSLD du centre Saint-Augustin (unité J-5000) pour les bons soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC Tél.: 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.