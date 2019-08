LÉPINE TÊTU, Marie-Aimée



Après plusieurs années de maladies et un courage exemplaire, entourée de l'amour des siens, est décédée notre mère Marie-Aimée Lépine, à l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 4 août 2019, à l'âge de 88 ans, épouse de feu Jean-Marc Têtu.La famille recevra les condoléances aude 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Pierre Leclerc), Normand, Johanne et Marlène (Claude Lafontaine); ses petits-enfants adorés : Geneviève Lafontaine, Ann-Frédérick Careau (Amaël Gagnon) et son père Ghislain Careau, Keven Têtu Leclerc; sa sœur Yolande (feu Léon Richard); ses beaux-frères de la famille Têtu: Joseph (feu Rolande Simard), Ligori (feu Juliette Poulin), Jean-Marie Tremblay (feu Gertrude Têtu), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). L'ont précédée son frère Marius, plusieurs beaux-frères et belles-sœurs. La famille tient à remercier très sincèrement le docteur Bernard Blais pour les excellents soins prodigués tout au long de ces années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec QC G2J 1B8.