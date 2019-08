BÉLANGER, Jean-Guy



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 août 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Jean-Guy Bélanger. Il était le fils de feu Léopold Bélanger et de feu Fernande Chabot, de Beauport. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire. L'inhumation se fera au cimetière de la Nativité de Beauport, vendredi le 23 août 2019, à 11 h, en toute intimité.Il a été confié à la maisonM. Bélanger laisse dans le deuil sa sœur Doris (Raymond Ratté) et son frère Laurent, sa nièce Carole Ratté qui a veillé à son bien-être tout au long de sa maladie, ainsi que sa petite nièce Émilie, son ex-conjointe Françoise Gref, ses belle-sœurs et beaux-frères, nièces et neveux, ainsi que ses amis(es) de la Résidence Kirouac. Il est allé rejoindre ses frères Yves et Gaston. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués.