LACHANCE, Carole



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 août 2019, à l'âge de 67 ans et 3 mois, est décédée madame Carole Lachance, épouse de feu monsieur Roméo Pelletier, fille de feu madame Marguerite Lebel et de feu monsieur Roland Lachance. Elle demeurait à L'ange Gardien.Elle laisse dans le deuil son frère, Jean-Marc (Irène Guay); ses sœurs: Diane et Martine (Daniel Cadrin); sa belle-sœur, Ghislaine Lachance (feu Roland Pelletier) ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de: feu Monique (feu Laurent Carreau), feu Marie-Andrée (feu Gaston Bernier) et feu France (Jacques Montpas). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h30 à 14h15.L'inhumation des cendres suivra au cimetière St- Charles pour la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Tél. : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.