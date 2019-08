BUSSIÈRES, Louis-Philippe (Billy)



À sa résidence, le 15 août 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Louis-Philippe Bussières, époux de feu madame Louisette Siconnelly et fils de feu monsieur Adélard Bussières et de feu madame Blanche Larue. Il demeurait à Pont-Rouge. Monsieur Bussières laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Josée), Marie (Christian), Nathalie (Jocelyn), Stéphane , Éric (Isabelle); ses petits-enfants: Bianka (François) sa filleule, Alexandra (Nicolas), Samuel, Laurie-Anne (Kévin), Mégane, Sarah-Ève, Alexis et Félix; ses deux arrière-petits-enfants: Abygaëlle et ZacK; son frère et ses sœurs de la famille Bussières: Paul-Marcel (Thérèse), Margot (Claude), Marie-Claire (feu Raymond- Marie); ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Siconnelly: André, Jean-Guy (Ginette), Fernand (Ghyslaine), Lise et Réjean (Claudette) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 23 août de 19h à 21h et le samedi 24 août de 9h à 9h45.et de là au cimetière paroissial. Vous pouvez traduire votre sympathie en offrant un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, QC, G2J 1B8. https://www.coeuretavc.ca/ Les formulaires seront disponibles au salon.