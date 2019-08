ALAIN, Manon



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 3 août 2019, à l'âge de 46 ans, est décédée madame Manon Alain, conjointe de monsieur Sylvain Lessard. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Marie Alain et de feu madame Huguette Dumas. Elle demeurait à Terrebonne (native de Québec). La famille vous accueillera le dimanche 25 août à compter de 13h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière St Charles. Madame Alain laisse dans le deuil son conjoint monsieur Sylvain Lessard; ses beaux-parents: Jean-Paul Lessard et Thérèse St-Onge; ses belles-sœurs : Sylvaine, Marise, Josée et Nathalie (Sébastien Guimont); son beau-frère Michel ; sa marraine et son parrain: Denise Dumas et Michel Morasse ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca