PERRON, Renaud



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 juillet 2019, à l'âge de 62 ans et 3 mois, est décédé monsieur Renaud Perron, fils de feu madame Laurence Leblond et de feu monsieur Lorenzo Perron. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Alphonse de Thetford Mines ultérieurement. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Mario (Jacynthe Grégoire) et Claire (Jacques Bélisle), ses nièces: Marie-Ève (Yannick Labadie), Caroline, ses neveux: Nicholas Laflamme (Caroline DeBlois), David Perron-Lévesque (Noémie Marquis); son oncle Gérard Rodrigue, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à: Les Diabétiques de Québec, téléphone: 418 656-6241, site web: www.lesdiabetiquesdequebec.org ou à la Fondation canadienne du rein, téléphone: 418 683-1449, site web: www.rein.ca/quebec ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone: 418 835-7188, site web: www.fhdl.ca Des formulaires seront disponibles sur place.