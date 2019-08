CLOUTIER, Françoise Laplante



À l'Hôpital de Thetford Mines, le 16 août 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Françoise Laplante, épouse de feu Jean Cloutier, fille de feu Ludger Laplante et de feu Albina Grenier. Elle demeurait à East-Broughton, native de Saint-Frédéric.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium duvendredi le 23 août de 13h30 à 16h et de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Les funérailles ont été confiées à laElle laisse dans le deuil ses enfants : Yvan (Lison Turcotte), André (Michelle Grenier), Nicole (Sylvain Lacroix); ses petits-enfants : Jonathan Lacroix (Émilie Poirier), Marie-Phylip Cloutier (Joël Gagnon), Marc-André Cloutier (Alexia Roy), Alexandre Lacroix (Maude Baribeault) et Anik Cloutier; ses arrière-petites-filles : Océanne Lacroix et Britany Gagnon. Elle était la sœur de feu Gérard, feu Yvonne (feu Marcel Roy), Clément (feu Marie-Ange Giguère), feu Émile (Irène Cloutier), feu Raymond, feu Claude, Marie-Paule (feu Lucien Gosselin). Elle était la belle-sœur de feu Maria (feu Rosaire Gagnon), Rose-Anna (feu Valère Cloutier), feu Georges (feu Ange-Aimée Champagne), feu Ange-Aimé (feu Juliette Faucher), feu Alice (feu Marcel Trottier), Irène (feu Émile Laplante), Rollande (Réjean Thériault), feu Martin. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôpital de Thetford Mines pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur du Québec, 4715, av. des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8 https://www.coeuretavc.ca/