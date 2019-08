CARRIER, Georges



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 août 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Georges Carrier, époux de feu madame Marguerite Gagné. Il demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (feu Marjolaine Allard, (Lili Maltais)), Martine (Denis Pelletier), Jacques (Marjolaine Vachon), Gilbert (Suzy Simard) et Donald (Christine Cantin); ses petits-enfants: Christian (Mélanie Charest), Dominique (Marie-Noël Gravel), Jean-François (Marie- Michelle Nadeau), Mathieu, Patrick (Marie-Luc Gosselin), Sébastien (Nancy Labrecque), Mélissa (Pascal Savoie) et Shun; ses arrière-petits-enfants: Marie-Pier, Olivier, Damien, Lauralie, Raphaël et Antoni; ses frères et soeurs: Rose-Aimé (feu Jean-Noël Hallé), feu Lionel (Mariette Cantin), Estelle (feu Roland Lemelin), feu Jean-Paul (Huguette Verret), feu Réjeanne (feu Léonard Gosselin), Aurèle (feu Michelle Lévesque), Jean-Noël (Réjeanne Gérard), Denise (Jean-Marie Mailloux), feu Laurence et feu Roland (feu Gisèle Bussières); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gagné: feu Claire (Paul Mailloux), Gérard (feu Marie-Paule Sévigny), Lucien (Marielle Sévigny), Nicole (feu André Gosselin), Rolande (feu Rénald Royer) et Paul-Henri (Denise Rancourt) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier madame Sylvie Boutin du CLSC de Saint-Romuald et le personnel de l'UCDG de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (https://pq.poumon.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 10h.La mise en terre aura lieu à une date ultérieure, au cimetière Mont-Marie, section Breakeyville.