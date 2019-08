TAILLEUR, Aline Blanchard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 août 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Aline Blanchard, épouse de feu monsieur Raymond-Marie Tailleur. Elle était la fille de feu François-Xavier Blanchard et de feu Stella Haché. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Manon Olivier), Marcel (Carolyne Tardif), Denis, Martin (Julie Talbot); ses petits-enfants: Audrey-Anne, Jo-Anny, Raphael, Olivier, Allyson, Stella-Ann, Mathis, Megan, Coralie, Alissia, Thomas-Xavier; ses frères et sœurs: feu Alban (Thérèse Robichaud), feu Annette (feu Edmond Mallet), feu Fernand (feu Léona Robichaud), Normand (Lise Garneau), Germain (Aldora Paulin), Gilbert (Elda Vienneau), Émilie (feu Bertrand Bourgoin), Martha, (Marcel Mongrain), Carmelle (feu Raymond Beaulieu), Edgar (Diane Drolet), Thérèse (Bernard Lévesque), Martin (Huguette Plante), Lucie (Normand Graton), Brigitte (Henri, Langevin), Monique (Réjean Gravel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tailleur: feu Jean-Baptiste (feu Thérèse Morin), Gérard, feu Paul-Emile (feu Gemma Couture), feu Antonio, Monique, feu Pierre; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la résidence Au Cœur du Bonheur de St-Agapit, au personnel de la résidence Le Riverain de Lotbinière ainsi qu'au personnel de la résidence Les Jardins Marie-Pier de St-Flavien pour les bons soins prodigués à notre mère. Merci également au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour la qualité des soins de fin de vie. La famille vous accueillera à lale vendredi 23 août 2019 de 19h à 21h30 et samedi à compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. S.V.P. Compenser l'envoi de fleurs par un don pour la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon.