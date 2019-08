DION, Thérèse



Au CHUL, le 13 août 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Thérèse Dion, fille de feu dame Yvonne Bilodeau et de feu monsieur Charles Dion. Elle était l'épouse de feu Fernand Rhéaume. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 23 août 2019 de 19h à 22h et le samedi 24 août 2019 de 8h30 à 10h.et de là au Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Robert, Denise (Éric Boivin), Claude (Estelle Laramée), Johanne (Richard Laliberté), Diane (Serge Morin) et Lynda; ses petits-enfants: Geneviève Rhéaume (François Paradis), Nicolas Boivin (Thessa Massicotte), François Boivin (Ariane Simard- Leduc), Joël Rhéaume (Mélissa Nadeau), Olivier Rhéaume, Anabelle Rhéaume, Frédéric Rhéaume Parent, Amélie Rhéaume Parent, Valérie Rhéaume Parent (Olivier Ouellet), Philippe Morin (Marie-Michèle Émond), Patrick Morin (Véronique Forgues), Antoine Morin (Rébecca Paré), Charles Morin (Triscia Maheux), David Morin (Myriam Plamondon) et Michaël Leblond; ses frères et sœurs : feu Aimé, feu Georgette (feu Yvan Roberge), Annette (Guy Poulin), Roland, Jean-Marc (Gisèle Labbé), Simone (Armand Beaudoin), Anne-Marie (Magella Pouliot), Eugène (Gaétane Parent), Clarisse (Bernard Laroche), Aurore (Freddy Hallé) et Roger (Francine Simard); ses beaux- frères et belles-sœurs: Tancrède (feu Lucienne Labonté), feu Gabrielle (Germain Turgeon), Simone (Georges Bouffard), Michel (Jeanne-D'Arc Samson), Hélène (Raymond Labonté), feu Paul Eugène (feu Yvette Labonté), Lorraine (Jean-Guy Jean), feu Clément (Claudette Brousseau) et Monique (feu Roger Laterreur) ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Québec), G1K 6M7, tél. : 418-524-2626.