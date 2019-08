GAUDREAU, Stéphan



À l'Hôpital de Montmagny, le 6 août 2019, à l'âge de 49 ans, est décédé monsieur Stéphan Gaudreau. Il était le fils de feu monsieur Lucien Gaudreau et de madame Monique Boucher. Il demeurait à St-Paul-de-Montminy. La famille recevra les condoléances au, à compter de 10h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Maggy et Ariane, leur mère Isabelle Dion ainsi que ses parents : Évariste Dion (Louisette Couture), sa mère: Monique Boucher (feu Lucien Gaudreau), ses frères et sœurs: Lucille (Claude Poirier), Diane (Yoland Chabot), feu Claire, Clément (Maude Fournier), Hélène (Gérard Raby) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier l'équipe des premiers répondants de St-Paul-de-Montminy, les ambulanciers ainsi que Dre Gabrielle Beaulieu pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Paul-de-Montminy. Des formulaires seront disponibles au Complexe. La direction a été confiée à la