PEPIN, Raymond



Au CHU Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 août 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Raymond Pepin, époux de feu dame Rachel Tremblay, fils de feu dame Jeannette Bélanger et de feu Rosario Pepin. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale samedi 24 août 2019 de 9h à 11h30 etLes cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Val-Bélair. Il laisse dans le deuil, ses filles: Josée (Normand Bertrand), Roxanne (Serge Demers); ses petits-enfants : Raphael, Francis, Lydia et Charles; sa compagne des dernières années: Lisette Lamarre; ses frères et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi qu'à la résidence Humanitae pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et au support qu'ils nous ont apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec (pour les soins palliatif de l'hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, téléphone : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.