GALLICHAN, Roger



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 12 août 2019, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédé monsieur Roger Gallichan, époux de feu madame Lucienne Litalien, demeurant à L'Islet. Natif de L'Islet, il était le fils de feu dame Azilda Bélanger et de feu monsieur Ferdinand Gallichan. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Alain (Carole Roy), Sylvie (André Fournier), France (Henri Chouinard) et Marc (Doris Talbot); ses petits-enfants : Isabelle (Steve Pomerleau-Vachon) et Erik Gallichan (Anie Pilote); Mathieu Fournier (Johannie Nadeau); Simon (Audrée Michaud) et Tommy Chouinard (Christine Morin); ses arrière-petits- enfants: Ely-Anna, Emerick et Alek Gallichan; Alycia et Maïka Pomerleau- Vachon; Ariane et Xavier Fournier; Louis-Vincent et Hugo Chouinard; Amélya et Daphnée Chouinard. Il était le frère et le beau-frère de: feu Lucien (feu Eva Thibault), feu Georgette (feu Henri Lambert), feu Jeannette (feu Georges Thibault), feu Joachim et feu Irené (Fernande Morin); de la famille Litalien: Georgette (feu Bertrand Landry), Denise (feu Jean-Marie Coulombe), Louisette (feu Jean Tondreau), feu Jean-Guy (feu Denise Bernier), feu Rachelle, feu Georges-Henri (feu Liette Lachance), feu Huguette (feu Ghislain Roy - sa conjointe Brigitte Roux) et Marielle Litalien (Louis-Philippe Lemieux). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De chaleureux remerciements sont adressés au personnel du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leurs attentions, leur dévouement et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec QC, GIS 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 11h.Ses cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire De la Durantaye et fils à Saint-Jean-Port-Joli.