GOULET, Jacqueline Faucher



Au Centre Champlain-de-Chanoine- Audet, le 15 août 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Jacqueline Faucher, épouse tant aimée de monsieur Gustave Goulet, fille de feu Laura Anna Giroux et de feu Viateur Faucher. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Gilles (Nathalie Buteau), Gaétan (Louise Paquet); ses filles: Lise et Sylvie; ses petits-enfants: Audélie, Laurence, Julie (Mathieu Roy), Simon (Sandra Haince), Catherine et Vincent; ses arrière- petits-enfants: Marianne, Olivia, Alycia et Charles-Antoine; ses soeurs: feu Denise Faucher (feu Gédéon Leclerc), Colette Faucher (feu Calixte Ferland), Gisèle Faucher (feu Raymond Cantin), Louise Faucher (Bernard Fecteau) et Francine Faucher; ses beaux-frères et belles-soeurs: Réjeanne Goulet, Armand Goulet et Armance Goulet (feu Paul Veilleux); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel dévoué du Centre Champlain-de-Chanoine-Audet pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour cet établissement. La famille vous accueillera auà compter de 12h30.