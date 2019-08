POULIN, Clément



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 16 août 2019, à l'aube de ses 90 ans, est décédé monsieur Clément Poulin, époux de madame Laurette Michaud. Il était le fils de feu madame Ida Hébert et de feu monsieur Alphonse Poulin. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 24 août 2019 de 10h30 à 13h30.La mise en crypte suivra au Cimetière St-Charles-Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Outre son épouse, il laisse dans le deuil les enfants de son épouse: Bernard, feu Suzanne, Sylvie et France; ses petits-enfants: Sylvain, Éric, Catherine, Stéphanie et Alexandra; ses arrière-petits-enfants: Olivier, Arianne, Laurence, Jayden, Layla et Lucas; son frère Philippe Poulin Prêtre; sa belle-sœur Pierrette (feu Jos Poulin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.