BROCHU, Lauréat



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 9 août 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Lauréat Brochu, époux de madame Anne-Marie Boissonneault. Il demeurait à Québec.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. Ses cendres seront déposées au columbarium Wilbrod Robert. Il laisse dans le deuil son épouse Anne-Marie; ses enfants: Gaétan (France Pelletier) et Sylvie (Claude Turcotte); ses petits-enfants: David (Cindie Gauvreau), Amélie, Vincent (Julie Bélanger-Laprise) et Guillaume; ses frères et sœurs: Wilfrid (Yvette Tessier), Jeanne (feu Charles Beaudoin), Thérèse (Roger Roy), Laurette (feu Laurier Blain), Rose (feu Oscar Chartier), Jeannine, Roland (Bibiane Marceau), George-Émile (Michelle Boulanger), Marcel (feu Hélène Boulanger) et Gisèle; sa belle-sœur Angéline Duclos; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boissonneault: Irma (feu Benoit Dubreuil), Roger (Léona Roy), Rachel (feu Paul Vallée), Éva (feu Guy Rhéaume), Gertrude (Noël Turcotte), Jeanine Marcotte (feu Hermann Boissonneault) et Madeleine Grenier (feu Marie-Louis Boissonneault) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé dans la mort, ses parents Alfred Brochu et Éva Couture, son frère Arthur, ses sœurs Annette (Lucien Bernier) et Alfrédine (Edgar Brochu) ainsi que des beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boissonneault: Rolande (Eugène Nadeau), Géraldine, Donatien (Jacqueline Boutin), Rita (Armand Gourde) et Ludovic. La famille aimerait remercier le personnel de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca La direction des funérailles a été confiée à