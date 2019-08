POIRIER CAOUETTE, Colette



Au Centre d'hébergement Le Faubourg, le 15 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Colette Poirier, épouse de monsieur André Caouette, fille de feu madame Auréa Gingras et de feu monsieur Napoléon Poirier. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil son frère Maurice (feu Simone Deschênes) et sa sœur Diane (Claude Ampleman); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caouette : Emilien (feu Cécile Blouin), feu Gérard (Claudette Fournier), feu René (Liliane Pelletier), Robert (Jeannine Collette), Georgette (Jean-Charles Bélanger), Jacques (Lise Lafrance), Jacqueline, Céline (feu Ronald Pellerin), Caroll (Ines Paoletti), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Des sincères remerciements sont adressés au personnel du Centre d'hébergement Le Faubourg (2e étage) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3 Tél. : (418) 527-4294.