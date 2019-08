LAFONTAINE, Thérèse Chabot



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le jeudi 8 août 2019, est décédée à l'âge de 96 ans, madame Thérèse Chabot, épouse de monsieur Gérard Lafontaine. Elle était la fille de feu Alexandre Chabot et de feu Marie-Louise Fournier. Elle demeurait à Saint-Malachie et autrefois à Saint- Léon-de-Standon.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lisette (feu Réal Labrecque) et Serge (Lise Montminy); ses petits-enfants: Eric et Danny Labrecque (Claude Rancourt), Alexandra (Vincent Gingras) et Roxane Lafontaine (Yann B. Simard) ; ses arrière-petits-enfants: Christine (Pierre-Marc Gagné), Stéphanie (Pierre-Luc Cyr), Cindy (Samuel Mercier), Juliette Sansfaçon, Eliott Gingras ainsi que son arrière- arrière-petit-fils Louis-Philippe Cyr. Elle était la sœur de: feu Adrien, feu Madeleine (feu Pierre Larochelle), feu Jean-Louis, feu Paul-Emile, feu Victor (Réjeanne Bégin), feu Bernadette (feu Réginald Gaudreault), Lina (feu Charles Marceau) et feu Aline (Denis Morin). De la famille Lafontaine, elle était la belle-sœur de : feu Lydia (feu Bernard Lussier), feu Bertha (feu Paul Desjardins), feu Alphonse (feu Rose-Anna Leclerc), feu Edmond (feu Émilia Lacasse), feu Germaine (feu Achille Fournier), feu Alice (feu Robert Fournier), feu Claire (feu Léonce Fortier) et feu Azilda (feu Henri Dubois). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Formulaires disponibles à l'église.