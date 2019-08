ST-LAURENT, Paul-Omer



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 août 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Paul-Omer St-Laurent, fils de feu Hervé St-Laurent et de feu Juliette Devarennes, époux de feu dame Louisette Bergeron. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle, Michel (Josée Grenier), Bernard (Cybelle Stéphanie Parent), Lyne, Christian et Dany (Nathalie Miller) ; ses petits-enfants: Jean-François, Frédéric, Geneviève, Sébastien, Jimmy, Jean-Philippe, Paméla, Sandra, Alexandre et Océanne ainsi que 9 arrière-petits- enfants; ses frères et sœurs: Rosaire, Jean-Louis, feu Benoit (Francine Morin) et Yolande; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Pierrette (feu Claude Côté), Micheline (Ovila Bilodeau), feu Marjolaine (Jacques Jincherau), feu Huguette (feu André Kelly), feu Ginette (feu Raymond Beauchamp), feu Gaston (feu Eveline Paquet), feu Marcel (feu Simonne Trottier) (feu Gisèle), feu Gilles et feu Guy (Monique Soucy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8, tél. : (418) 682-6387