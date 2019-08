GAGNÉ, Yvon



Au CIUSSS MCQ HCM de Shawinigan, le 19 août 2019, est décédé à l'âge de 76 ans, M. Yvon Gagné, époux de Mme Béatrice Boulianne, demeurant à Notre-Dame-de-Montauban. La famille accueillera parents et ami(e)s au:le samedi le 24 août 2019, de 13h à 16h. M. Gagné laisse dans le deuil, outre son épouse, Mme Béatrice Boulianne, ses enfants : Steve (Martine Potvin) et Danny (Nadia Gagnon); ses petits-enfants : Kim (Sébastien Gingras), Noémie (Xavier Blanchette), Dave, Louis et François; sa sœur Jeannine (feu Ernest D'Amours); ses beaux-frères et belles-sœurs : Yvan Boily (feu Gisèle Gagné), Marie-Noël Picard (feu Lucien Gagné), Berthier Boulianne (Madeleine Richer), Bruno Boulianne (Thérèsa Vaillancourt), Bibiane Boulianne (François Paradis), Blandine Boulianne (Serge Gagné) et Jérôme Boulianne (Francine Marois); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC.