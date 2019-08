ST-PIERRE, Louis-Philippe



À son domicile, le 17 août 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée monsieur Louis-Philippe St-Pierre, époux de madame Diane Rioux. Il demeurait à Saint-Aubert de L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Steeve (Line St-Pierre), Karine (Eric Turcotte), Dave (Lucie Vermette); ses 7 petits-enfants qu'il chérissait avec amour: Émile et Gabriel St-Pierre, Mégane et Amélie Turcotte, Mélodie, Julien et Charles St- Pierre. Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs: Alphonse (Ghislaine Fortin), Colette, Hélène (Jean-Yves St-Pierre), Raoul, Florence (Michel Bernier); de la famille Rioux: Lisette (Marcellin Bélanger), Robert (Solange Bélanger), Ghislaine (Roger Langlois), Rénald (Sylvie Lemelin), Marcel, Gaston (Méleine Plante). Sont également affectés pas son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, sans oublier son grand ami Mario. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi jour des funérailles à compter de 12h.Ses cendres seront déposées au columbarium du cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire