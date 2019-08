LEBLANC, Pauline Bisson



Au CHUL, le 11 août 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Pauline Bisson, fille de feu dame Amanda Potvin et de feu monsieur Lauriat Bisson. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean Leblanc. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise et Marc ; ses petits-enfants et ses arrière-petits- enfants. Elle était la sœur de: feu Lucien (Laurina Béliveau), feu Armand (Colette Bertrand), feu Marcel (Marie-Ange Boivin), Simone (feu Jean Fauvel et conjointe de Rosaire Ouellette). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et ses nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 1er étage de l'Hôpital le CHUL pour le dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec (CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385