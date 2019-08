Bordeaux fête le vin s’installe à l’Agora du Port

L’événement Bordeaux fête le vin à Québec s’est ouvert jeudi à l’Agora du Port de Québec, alors que des prévisions favorables jusqu’à dimanche devraient rassurer les organisateurs qui ont souffert de la pluie en 2017.

Après une baisse d’achalandage la dernière fois, l’équipe a opté pour un nouveau site, une nouvelle formule et un virage familial. L’activité s’est ainsi éloignée des quais d’Espace 400e.

« Entre Bordeaux et Québec, ce n’est pas de l’amitié, c’est de la fraternité », a lancé Régis Labeaume en souhaitant la bienvenue au nouveau maire Nicolas Florian.

« Quand on parle du vin à Bordeaux, on est croyant, mais on est aussi pratiquant ! Il n’y a pas d’heure pour déguster un bon Bordeaux », a ajouté le successeur d’Alain Juppé.

Pavillon des épicuriens

Jeudi, la troisième mouture du Pavillon des épicuriens, le restaurant gastronomique de Bordeaux fête le vin, a également ouvert ses portes. Pendant trois jours, des centaines d’invités se succéderont dans le Terminal de croisières.

Opéré par le restaurant Le Quarante 7, le pavillon rassemblera chaque soir en cuisine une brigade de réputés chefs d’ici et de Bordeaux qui proposeront un menu qui fera honneur aux saveurs typiquement bordelaises.

Virage important

Aux fourneaux se succéderont aux côtés de Joseph Sarrazin, chef du Quarante 7, et de la chef pâtissière Gaël Vidricaire : de Bordeaux, Thibault Servas, Jean-François Houde (Restos Plaisirs), Maxime Chouinard (La Cohue), Marie-Chantal Lepage, Jean-François Girard (Échaudé), Mathieu Brisson (Le Clocher Penché) et Patrick Simon (Les Sales Gosses). Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi l’attribution d’une aide financière de 15 000 $.

Pour sa cinquième édition, Bordeaux fête le vin à Québec proposera de nombreuses activités telles que des ateliers, des conférences, des prestations musicales et des spectacles humoristiques.

En 2015, environ 26 000 visiteurs se sont déplacés, alors qu’ils étaient un peu plus de 10 000 visiteurs en 2017. Le budget de Bordeaux fête le vin est de 1,2 million $, dont environ le quart à la charge de la Ville de Québec.