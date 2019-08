LAROCHE, Rita



Au CHSLD de Saint-Apollinaire, le 15 août 2019, à l'âge de 99 ans, est décédée Mme Rita Laroche. Fille de feu monsieur Francis Laroche et de feu madame Naïda Desrochers, elle était la sœur de feu Marcel (feu Lucie Beaudet), feu Monique, feu Anita (feu Paul Croteau), feu Rachel, feu Bruno (feu Gisèle Fortin) feu Pauline, feu Roland, feu Marc (feu Suzanne Boisvert), feu Patrick. Elle laisse dans le deuil son frère Raymond (Suzanne Têtu), neveux, nièces et ami(e)s du CHSLD. Selon ses volontés elle sera incinérée et aucune cérémonie n'aura lieu. Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Croix. De tout cœur, nous tenons à remercier le personnel et les bénévoles du CHSLD de Saint-Apollinaire pour les bons soins et leur dévouement accordés à notre tante Rita.