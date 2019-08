DOYON, Ginette



À la Maison de soins palliatifs du Littoral est décédée, à l'âge de 72 ans, madame Ginette Doyon, fille de feu Alphonse Doyon et de feu Adrienne Lachance. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses filles: Annie Trudel (Marc Lauzé), Josée Trudel (Martin Croteau), Christine Trudel et leur père André Trudel, ses petits-enfants: Charles, Émy, Mélina, Jolianne, ses frères et soeurs: Julien (Thérèse Bolduc), Robert (Lyne Duguay), Aline (Jocelyn Labbé), Suzanne (Jean Fluet), Mario, Louise (Alain Pruneau), Claude (Francine Bélanger), Martin, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents, ainsi que de nombreux amis et la communauté des témoins de Jéhovah de St-Romuald. La famille recevra les condoléances au complexele samedi 24 août 2019 de 19h à 22h et le dimanche 25 août de 9h à 11h30. Un dernier hommage lui sera rendu le dimanche 25 août à 11h30 à la salle de recueillement du complexe. La famille remercie chaleureusement le personnel du CRCEO et de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que tous les employés, les bénévoles et les médecins de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leurs soins exceptionnels, leur dévouement et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. Des formulaires seront disponibles au salon.