DION, France



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 17 août 2019, à l'âge de 48 ans, est décédée dame France Dion, conjointe de monsieur Philippe Cantin, fille de Gilles Dion et de Murielle Picard. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Philippe et ses parents Gilles et Murielle; ses enfants : Lesly-Érika Lachance, Sébastien Dagenais, Emilie Cantin et Béatrice Cantin; ses sœurs : Josée et Julie (Francis Bouchard), sa belle-mère Nicole Cantin (feu Gérald Cantin), sa belle-sœur Paule Cantin (Robert McMartin); ses nièces : Catherine, Véronique et Gabrielle ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel Dieu de Québec, plus particulièrement les Dr Jean Roy, Dr Joël Claveau et Dre Marjolaine Tremblay pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Résidence Marcel-Sioui, 70, rue de l'Ours, Wendake, QC, GOA 4VO.