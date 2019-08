LEFEBVRE LANGLOIS,

Marie-Anne



Au Centre d'hébergement de Saint- Casimir, le 19 août 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Marie-Anne Lefebvre, épouse en premières noces de feu monsieur Fernand Siane et en secondes noces de monsieur Jean-Paul Langlois, fille de feu monsieur Josaphat Lefebvre et de feu dame Éva Trudel. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Marc-des-Carrières, le samedi 24 août à compter de 9h30,. L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son époux Jean-Paul, madame Lefebvre laisse dans le deuil ses fils : Mario Siane (Marc Blanchette) et Stéphane Langlois (Carole Breckler); sa petite-fille: Léa Langlois; sa sœur Réjeanne (feu Gilles Bureau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle va rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Lefebvre, Siane et Langlois. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Casimir et le personnel du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués.