THERRIEN, Pierre



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 5 août 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Pierre Therrien, époux de madame Stella Bourgeois, fils de feu monsieur Laurent Therrien et de feu dame Alice Côté. Il demeurait à Grondines. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à laà compter de 9h,. L'inhumation se fera ultérieurement. Outre son épouse Stella, monsieur Therrien laisse dans le deuil ses enfants: Élyse (Jean Halde), René et Josée (Sylvain Dumont); son petit-fils Loïc ainsi que son père Lorne Tardif; ses sœurs: feu Florette (feu Laurier Leclerc), feu Jacqueline (feu Servul), feu Madeleine et feu Pierrette (Robert A Naud); ses frères: feu Gaston (feu Rita Côté), feu Jean (Nicole Rouleau), feu Lionel (Jeannine Hamelin), feu Gilles (Rachel Naud), feu Yves (feu Denise Naud), feu Guy (Claire Toutant et Micheline Massicotte) et feu Jacques (Ginette Allard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bourgeois: France, Cécile (Claude Gignac), Claire (feu Gilles Lapointe), Louis (Jocelyne Langlois) et Bruno (France Alain); ses 47 neveux et nièces des deux côtés de la famille ainsi que ses ami(e)s et collègues de travail de Molson Québec. Toute notre reconnaissance au Dr Guy Cantin, hémato- oncologue à l'Hôpital Saint-Sacrement, ainsi qu'au personnel du département de chimiothérapie. Des remerciements sincères à toute l'équipe du 2e du pavillon Notre-Dame de l'Hôpital Laval, aux médecins, Dr Biertho, Dr Bouvet et Dr Lebel ainsi qu'à l'infirmier Philippe et aux infirmières dévouées. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon.