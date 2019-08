GARNEAU, Gilles



Au Jardins du Haut Saint-Laurent, le 17 août 2019, à l'âge de 72 ans et 2 mois, est décédé monsieur Gilles Garneau, fils de feu madame Adrienne Dion et de feu monsieur Lucien Garneau. Il demeurait à Québec, arrondissement de LorettevilleIl laisse dans le deuil ses sœurs: Diane (feu André Sévigny), feu Ginette (feu Jean Dubé), Claudette (Gaétan Beaulieu) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Loretteville. La famille tient à remercier tous ceux et celles qui lui ont personnellement manifesté amour, amitié et respect durant toute sa vie. Merci également aux préposées, infirmières et autres intervenants pour leurs services rendus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay, 4815, boulevard de l'Ormière, bureau # 280, Québec, Québec, tél. : 418 627-5527, courriel : fondation@tanguay.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.