GAUVIN, Lorraine



À Petite-Rivière-Saint-François, le 14 juillet 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Lorraine Gauvin, fille de feu dame Marie-Alma Labrecque et de feu monsieur Paul-Émile Gauvin. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière de l'Ancienne-Lorette. La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit de 12h30 à 13h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Nadia Verret), Bruno (Andrée Latulippe), Nicole et Murielle (Maxime Gagnon); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; son frère et ses sœurs; ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3 , Tél. : 418-527-4294. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.