LACASSE, J. Albert



Au CISSS Alphonse Desjardins / Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 août 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur J.Albert Lacasse, époux de feu madame Jeannine Toussaint. Il était le fils de feu monsieur Amédée Lacasse et de feu madame Maria Despont. Il demeurait à Lévis, autrefois de St-Gervais. La famille accueillera parents et ami(e)s à l'église de St-Gervais, 225, rue principale St-Gervais, samedi le 24 août 2019 de 10h à 14h50.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Yves (Manon Goulet), Claudine (Carol Gauvin); ses petits-enfants : Jean-Simon Lacasse (Paule Donati-Daoust), Marie-Christine Lacasse (Jordan Clarke), Laurie et Corinne Gauvin; son arrière-petit-fils Laurent Lacasse; ses belles-sœurs : Colette Toussaint, Lucille Richard (feu Raynald Toussaint), Catherine Mercier (feu Benoît Gonthier, feu Nova Toussaint); il était le beaux-frères : feu Edgar (feu Julienne Paradis), feu Armandine (feu Alphonse Nadeau), feu Yvonne (feu Jean-Baptiste Godbout), feu Bella (feu Roland Routhier), feu Marie-Ange (feu Philippe Labrecque), feu Irène (feu Napoléon Laliberté), feu Robert (feu Simone Bilodeau), feu Roland (feu Lilianne Laflamme), feu Jeanne-D'Arc (feu Léger Bolduc), feu Roger (feu Lorraine Nadeau); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et les résidents(es) du Sélection de Lévis, ainsi que de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de St-Benoît de Bellechasse (église de St-Gervais) ou au comité des bénévoles du CHSLD St-Gervais 70 rue St-Étienne St-Gervais, GOR 3CO.Des formulaires seront disponibles à l'église de St-Gervais.